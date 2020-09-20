«Реал» не смог обыграть «Реал Сосьедад» на старте чемпионата

«Реал Сосьедад» и «Реал» сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата Испании — 0:0. Игра первого тура мадридцев была перенесена, и встреча в Сан-Себастьяне стала для них первой в новом сезоне. В стартовом составе «Реала» появился вернувшийся из аренды Мартин Эдегор. На 69-й минуте его заменил Каземиру.

Чемпионат Испании

Лига 1

2-й тур

«Реал Сосьедад» — «Реал» — 0:0

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Айен Муньос, Порту, Мерино, Гевара (Гонсалес, 89), Оярсабаль (Янузай, 74), Исак (Сильва, 63), Барренечеа (Баутиста, 75).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Модрич (Вальверде, 70), Кроос, Бензема, Эдегор (Каземиру, 69), Винисиус Жуниор (Серхио Аррибас, 90+1), Родригу (Парк, 70).

Предупреждения: Барренечеа, 24. Менди, 29. Айен Муньос, 33. Карвахаль, 83.

Судья: Мартинес Мунуэра.

20 сентября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».