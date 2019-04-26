"Хетафе" и "Реал" сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Испании - 0:0. Мадридцы не смогли выиграть на выезде в третьей игре подряд.

"Реал" занимает третье место в турнирной таблице и отстает от второго "Атлетико" на 6 очков, но опережает "Хетафе" на 10.

Чемпионат Испании. Лига 1

34-й тур

"Хетафе" - "Реал" - 0:0

"Хетафе": Сория, Бруно Гонсалес, Кабрера, Микель, Оливера (Анхель, 57), Суарес, Арамбарри, Максимович, Хайме Мата (Сайс, 84), Хорхе Молина, Дуро (Портильо, 72).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Регилон, Диас (Васкес, 71), Каземиру, Вальверде (Кроос, 78), Иско, Бензема, Бэйл (Асенсио, 71).

Предупреждения: Иско, 30. Суарес, 38. Вальверде, 63. Начо, 82.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

25 апреля. Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".