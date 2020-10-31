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«Реал» не будет покупать игроков зимой

20:44
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«Реал» не планирует выходить на трансферный рынок в январе, сообщает Marca. «Сливочные» ожидают сокращение клубного бюджета на 200 миллионов евро.

«Бланкос» также готовятся к тому, что весь сезон будут играть домашние матчи без зрителей. Это тоже серьезно повлияет на финансовое положение клуба.

По вышеперечисленным причинам «Реал» не будет покупать новичков в январе. «Сливочные» могут продать нескольких своих футболистов, но и в этом случае приобретения на трансферном рынке будут маловероятными.

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