«Реал» не будет покупать игроков зимой

«Реал» не планирует выходить на трансферный рынок в январе, сообщает Marca. «Сливочные» ожидают сокращение клубного бюджета на 200 миллионов евро.

«Бланкос» также готовятся к тому, что весь сезон будут играть домашние матчи без зрителей. Это тоже серьезно повлияет на финансовое положение клуба.

По вышеперечисленным причинам «Реал» не будет покупать новичков в январе. «Сливочные» могут продать нескольких своих футболистов, но и в этом случае приобретения на трансферном рынке будут маловероятными.