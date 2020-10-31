«Реал» не будет покупать игроков зимой
«Реал» не планирует выходить на трансферный рынок в январе, сообщает Marca. «Сливочные» ожидают сокращение клубного бюджета на 200 миллионов евро.
«Бланкос» также готовятся к тому, что весь сезон будут играть домашние матчи без зрителей. Это тоже серьезно повлияет на финансовое положение клуба.
По вышеперечисленным причинам «Реал» не будет покупать новичков в январе. «Сливочные» могут продать нескольких своих футболистов, но и в этом случае приобретения на трансферном рынке будут маловероятными.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.