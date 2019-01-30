"Реал" нацелился на форварда "Айнтрахта" Йовича

Нападающий "Айнтрахта" Лука Йович попал в сферу интересов мадридского "Реала", сообщает AS.

Форвард играет за "Айнтрахт" в аренде, права на него принадлежат "Бенфике". Цена за выкуп 21-летнего игрока колеблется от 6 до 12 миллионов евро. В текущем сезоне Йович сыграл за "Айнтрахт" 25 матчей, в которых забил 18 голов. Также он поделил второе и третье места с Акселем Витселем по результатам опроса среди игроков на предмет выявление лучшего футболиста первой половины сезона в Германии.

Помимо "Реала", сербским футболистом также интересуются "Барселона" и "Бавария".