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«Реал» может подписать полузащитника «Лестера» Ндиди

10:58
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«Реал» интересуется полузащитником «Лестера» Уилфредом Ндиди, сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер «Королевского клуба» Карло Анчелотти хочет укрепить центр полузащиты и хочет, чтобы «сливочные» подписали 24-летнего нигерийца в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Ндиди провел 11 матчей за «Лестер» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.fichajes.net/noticias/ancelotti-duda-titularidad-casemiro-pide-fichaje-invierno-ndidi-20211109.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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