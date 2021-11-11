«Реал» может подписать полузащитника «Лестера» Ндиди
10:58
«Реал» интересуется полузащитником «Лестера» Уилфредом Ндиди, сообщает Fichajes.
По информации источника, главный тренер «Королевского клуба» Карло Анчелотти хочет укрепить центр полузащиты и хочет, чтобы «сливочные» подписали 24-летнего нигерийца в зимнее трансферное окно.
В сезоне-2021/22 Ндиди провел 11 матчей за «Лестер» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.fichajes.net/noticias/ancelotti-duda-titularidad-casemiro-pide-fichaje-invierno-ndidi-20211109.html
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