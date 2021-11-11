«Реал» может подписать полузащитника «Лестера» Ндиди

«Реал» интересуется полузащитником «Лестера» Уилфредом Ндиди, сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер «Королевского клуба» Карло Анчелотти хочет укрепить центр полузащиты и хочет, чтобы «сливочные» подписали 24-летнего нигерийца в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Ндиди провел 11 матчей за «Лестер» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.