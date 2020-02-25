«Реал» может подписать Холанна вместо Мбаппе ближайшим летом

«Реал» может этим летом подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, сообщает The Sun.

Холанн перешел в «Боруссию» в январе 2020 года из «Зальцбурга» за 20 миллионов евро. Его контракт с немецким клубом будет действовать до лета 2024 года.

В этом сезоне он принял участие в 29 матчах, в которых забил 39 голов. В составе «Боруссии» нападающий провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов.