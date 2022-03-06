Гол Модрича принес «Реалу» победу над «Реалом Сосьедад»

«Реал» в матче 27-го тура чемпионата Испании обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 4:1.

В составе мадридцев отличились Эдуард Камавинга, Лука Модрич, Карим Бензема и Марко Асенсио. У гостей единственный гол на счету Микеля Оярсабаля, который открыл счет в матче.

После этого матча «Реал» с 63 очками лидирует в турнирной таблице, «Реал Сосьедад» с 44 очками — на шестой строчке.