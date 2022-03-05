Серхи Роберто может покинуть «Барселону» летом

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может уйти из команды летом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» не собирается продлевать контракт с игроком. Отмечается, что Роберто уже начал интересоваться вариантами продолжения карьеры.

С ноября 2021 года он продолжает восстанавливаться от травмы подколенного сухожилия.

В текущем сезоне 30-летний испанец сыграл в 12 матчах за «Барселону» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт истекает 30 июня 2022 года.