Сельта — Лас-Пальмас: результат матча 32 тура ла лиги 20 апреля 2024

«Сельта» дома с крупным счетом обыграла «Лас-Пальмас» в матче 32-го тура испанской ла лиги — 4:1.

Дубль за хозяев оформил Яго Аспас. 36-летний форвард отличился на 37-й и 76-й минутах. Еще по голу забили Виллиотт Сведберг (39-я минута) и Анастасиос Дувикас (71-я).

Единственный мяч гостей на счету Хуана Эрсога (11-я).

«Сельта» (31 очко) поднялась на 16-е место в ла лиге. «Лас-Пальмас» (37) идет 12-м в турнирной таблице.