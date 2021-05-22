«Реал» или «Барселона» не выиграли чемпионат Испании впервые за 7 сезонов
Мадридский «Атлетико» одержал волевую победу над «Вальядолидом» и завоевал титул чемпиона Испании по футболу. Мадридский клуб набрал 86 очков и занял первое место в примере по итогам сезона.
Впервые за 7 сезонов победу в ла лиге одержали не «Реал» или «Барселона». За это время «сливочные» брали титул дважды, а каталонский клуб выигрывал четыре раза.
«Матрасники» стали чемпионами впервые с 2014 года и в 11-й раз в своей истории.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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