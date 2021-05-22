«Реал» или «Барселона» не выиграли чемпионат Испании впервые за 7 сезонов

Мадридский «Атлетико» одержал волевую победу над «Вальядолидом» и завоевал титул чемпиона Испании по футболу. Мадридский клуб набрал 86 очков и занял первое место в примере по итогам сезона.

Впервые за 7 сезонов победу в ла лиге одержали не «Реал» или «Барселона». За это время «сливочные» брали титул дважды, а каталонский клуб выигрывал четыре раза.

«Матрасники» стали чемпионами впервые с 2014 года и в 11-й раз в своей истории.