Суарес забил 11 победных голов за «Атлетико» в сезоне ла лиги
«Атлетико» победил «Вальядолид» (2:1) в 38-м туре ла лиги.
На 67-й минуте форвард мадридцев Луис Суарес забил второй гол команды, выйдя один на один с вратарем.
Это 11-й победный мяч уругвайца в текущем розыгрыше чемпионата Испании. При этом Суарес стал автором решающего гола в двух последних турах примеры.
Ранее удары Суареса приносили «Атлетико» победы в играх с «Сельтой» (2:0), «Эльче» (3:1), «Хетафе» (1:0), «Алавесом» (2:1), «Эйбаром» (2:1), «Валенсией» (3:1), «Кадисом» (4:2), «Атлетиком» (2:1), «Алавесом» (1:0) и «Осасуной» (2:1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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