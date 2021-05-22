Суарес забил 11 победных голов за «Атлетико» в сезоне ла лиги

«Атлетико» победил «Вальядолид» (2:1) в 38-м туре ла лиги.

На 67-й минуте форвард мадридцев Луис Суарес забил второй гол команды, выйдя один на один с вратарем.

Это 11-й победный мяч уругвайца в текущем розыгрыше чемпионата Испании. При этом Суарес стал автором решающего гола в двух последних турах примеры.

Ранее удары Суареса приносили «Атлетико» победы в играх с «Сельтой» (2:0), «Эльче» (3:1), «Хетафе» (1:0), «Алавесом» (2:1), «Эйбаром» (2:1), «Валенсией» (3:1), «Кадисом» (4:2), «Атлетиком» (2:1), «Алавесом» (1:0) и «Осасуной» (2:1).