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«Реал» и Бензема близки к продлению контракта

15:07
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«Реал» и форвард Карим Бензема близки к продлению контракта, сообщает Marca.

По данным источника, 33-летний футболист может продлить соглашение, рассчитанное до лета 2022 года, до 2023 года. Ожидается, что новый контракт будет подписан до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что «Реал» в скором времени продлит контракт с Лукой Модричем. В этом сезоне Бензема в 26 матчах ла лиги забил 19 голов.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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