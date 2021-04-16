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Зиеш рассказал, почему у него возникли трудности после перехода в «Челси»

16:29
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Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш рассказал, с какими трудностями он столкнулся в лондонском клубе.

«Перед переходом я пропустил около 7 месяцев. Я прибыл и сразу травмировался, поэтому отставал от своих товарищей в физическом состоянии. Мне нужно было время, чтобы упорно работать и вернуться к нормальной форме, а потом сделать следующий шаг», — приводит слова Зиеша Goal.

В «Челси» 28-летний марокканец прибыл летом 2020 года из «Аякса». Лондонский клуб заплатил за хавбека 40 миллионов евро.

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