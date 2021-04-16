Зиеш рассказал, почему у него возникли трудности после перехода в «Челси»
Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш рассказал, с какими трудностями он столкнулся в лондонском клубе.
«Перед переходом я пропустил около 7 месяцев. Я прибыл и сразу травмировался, поэтому отставал от своих товарищей в физическом состоянии. Мне нужно было время, чтобы упорно работать и вернуться к нормальной форме, а потом сделать следующий шаг», — приводит слова Зиеша Goal.
В «Челси» 28-летний марокканец прибыл летом 2020 года из «Аякса». Лондонский клуб заплатил за хавбека 40 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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