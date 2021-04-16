«Реал» согласовал новый контракт с Модричем
«Реал» согласовал новый контракт с полузащитником команды Лукой Модричем, сообщает у себя в Twitter журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны достигли договоренности в январе, официально о подписании соглашения будет объявлено позднее.
The extension of Luka Modric's contract with Real Madrid is done and it's not in question. The agreement has been in place since January for one more year of contract. It's just a matter of time for the official announcement. Modric is definitely staying. ?? #RealMadrid https://t.co/RR5K9F1pJp— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2021
Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В сезоне-2020/21 35-летний хорват провел 40 матчей за команду, на его счету 4 гола и 6 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2021 года.
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