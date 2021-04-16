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«Реал» согласовал новый контракт с Модричем

13:58
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«Реал» согласовал новый контракт с полузащитником команды Лукой Модричем, сообщает у себя в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли договоренности в январе, официально о подписании соглашения будет объявлено позднее.

Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В сезоне-2020/21 35-летний хорват провел 40 матчей за команду, на его счету 4 гола и 6 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2021 года.

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