Суарес заявил о желании поиграть в МЛС
Форвард «Атлетико» Луис Суарес заявил, что готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в МЛС.
«Еще два года назад я бы с удовольствием повесил бутсы на гвоздь в «Барселоне», но сейчас я выступают в составе «Атлетико», и меня все устраивает в этом клубе. Я планирую задержаться здесь настолько, насколько смогу продержаться на высоком уровне.
Если придет время принимать решение, я сделаю это с чувством выполненного долга перед клубом и перед собой, но будущее настолько сложно предсказать, что я предпочитаю подождать периода перед окончанием контракта.
Я бы хотел сыграть в МЛС, но все еще может измениться», — сказал футболист в интервью Club Del Deportista.
Контракт Суареса с «Атлетико» рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне 34-летий нападающий сыграл 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 19 голов и 3 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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