Суарес заявил о желании поиграть в МЛС

Форвард «Атлетико» Луис Суарес заявил, что готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в МЛС.

«Еще два года назад я бы с удовольствием повесил бутсы на гвоздь в «Барселоне», но сейчас я выступают в составе «Атлетико», и меня все устраивает в этом клубе. Я планирую задержаться здесь настолько, насколько смогу продержаться на высоком уровне.

Если придет время принимать решение, я сделаю это с чувством выполненного долга перед клубом и перед собой, но будущее настолько сложно предсказать, что я предпочитаю подождать периода перед окончанием контракта.

Я бы хотел сыграть в МЛС, но все еще может измениться», — сказал футболист в интервью Club Del Deportista.

Контракт Суареса с «Атлетико» рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне 34-летий нападающий сыграл 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 19 голов и 3 результативные передачи.