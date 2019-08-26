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«Реал» хочет продать Наваса в «ПСЖ» за 20 миллионов евро

13:42
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Французский «ПСЖ» сделал официальное предложение «Реалу» о приобретении вратаря Кейлора Наваса, сообщает Mundo Deportivo.

Парижане готовы заплатить за костариканца 15 миллионов евро, однако мадридцы настаивают на 20 миллионах. Переговоры между сторонами продолжаются и не исключено, что Навас все же уйдет в «ПСЖ» в ближайшие дни.

Кейлор Навас играет за «Реал» с 2014 года, и за это время провел в Ла Лиге 104 матча. Однако с приходом Тибо Куртуа костариканец потерял место в основе. В прошедшей сезоне на счету Наваса лишь 10 матчей в чемпионате Испании.

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