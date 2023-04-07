«Реал» готов продлить контракт с Модричем еще на год

Президент «Реала» Флорентино Перес несколько месяцев назад уведомил полузащитника «сливочных» Луке Модричу, что клуб готов предложить ему новый контракт, сообщает Jutarnji list.

По информации источника, сам Модрич также хотел бы остаться в «Реале», поэтому, скорее всего, продлит соглашение. Действующий контракт 37-летнего хорвата с клубом истекает летом этого года.

В нынешнем сезоне Модрич провел 38 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.