В ла лиге намерены ослабить несколько пунктов fair play из-за проблем клубов

Руководство чемпионата Испании по футболу рассматривает упрощение некоторых пунктов из финансового fair play, сообщает журналист Тони Хуанмарти в Twitter.

По информации источника, это связано с финансовыми проблемами клубов лиги. Текущие правила усложняют им жизнь, завязывая рукава в вопросах формирования состава. Клубы вынуждены подстраиваться под зарплатный фонд, который устанавливается для каждой команды в индивидуальном порядке, исходя из множества факторов.

Сообщается, что это не поможет «Барселоне» избавиться от всех проблем с финансовым fair play, но слегка облегчит ее руководителям работу и приблизит к подписанию свободным агентом Лионеля Месси летом 2023 года.

Ранее появилась информация, что представители «Барселоны» проведут встречу с руководством ла лиги, чтобы найти возможность для подписания Месси. Каталонцы подготовили план, который позволит им вписаться в рамки финансового fair play.