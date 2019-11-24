«Реал» дома обыграл «Реал Сосьедад»

«Реал» выиграл у «Реала Сосьедад» (3:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Гости открыли счет на второй минуте после удара Виллиана Жозе. У хозяев забивали Карим Бензема, Федерико Вальверде и Лука Модрич.

Чемпионат Испании. Ла лига

14-й тур

«Реал» — «Реал Сосьедад» — 3:1 (1:1)

Голы: Виллиан Жозе, 2 (0:1). Бензема, 37 (1:1). Вальверде, 47 (2:1). Модрич, 74 (3:1).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Менди, Вальверде (Кроос, 76), Модрич (Иско, 83), Каземиру, Родригу (Бэйл, 67), Бензема, Азар.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Льоренте, Монреаль, Эдегор, Субельдия, Мерино, Порту (Янузай, 73), Виллиан Жозе, Оярсабаль (Исак, 80).

Предупреждения: Серхио Рамос, 52. Сальдуа, 84.

Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).

23 ноября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».