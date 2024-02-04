Винисиус получил травму на разминке перед матчем с «Атлетико»
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор пропустит матч 23-го тура чемпионата Испании с «Атлетико».
23-летний игрок был заявлен в стартовом составе мадридской команды на игру. Однако, как сообщает пресс-служба клуба, футболист получил травму на разминке перед матчем и не сможет выйти на поле. Его заменит 24-летний Браим Диас.
В текущем сезоне Винисиус провел 14 матчей за «Реал» в ла лиге, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Атлетико». Встреча проходит 4 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|22
|18
|3
|1
|47-14
|57
|
2
|Жирона
|23
|17
|5
|1
|52-25
|56
|
3
|Барселона
|23
|15
|5
|3
|47-30
|50
|
4
|Атлетико
|22
|15
|2
|5
|44-24
|47
|
5
|Атлетик
|23
|13
|6
|4
|42-21
|45
|
6
|Р. Сосьедад
|23
|9
|10
|4
|32-21
|37
|
7
|Бетис
|23
|8
|11
|4
|26-25
|35
|
8
|Валенсия
|23
|10
|5
|8
|29-27
|35
|
9
|Лас-Пальмас
|23
|9
|5
|9
|23-20
|32
|
10
|Хетафе
|23
|7
|9
|7
|29-31
|30
|
11
|Осасуна
|23
|7
|5
|11
|26-36
|26
|
12
|Алавес
|23
|7
|5
|11
|23-30
|26
|
13
|Р. Вальекано
|22
|5
|9
|8
|19-28
|24
|
14
|Вильярреал
|23
|6
|6
|11
|33-45
|24
|
15
|Мальорка
|23
|3
|11
|9
|19-30
|20
|
16
|Сельта
|23
|4
|8
|11
|24-32
|20
|
17
|Севилья
|22
|3
|8
|11
|27-36
|17
|
18
|Кадис
|23
|2
|11
|10
|15-31
|17
|
19
|Гранада
|23
|2
|6
|15
|23-45
|12
|
20
|Альмерия
|23
|0
|6
|17
|22-51
|6
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.02
|23:00
|
Атлетик – Мальорка
|4 : 0
|3.02
|16:00
|
Валенсия – Альмерия
|2 : 1
|3.02
|18:15
|
Гранада – Лас-Пальмас
|1 : 1
|3.02
|20:30
|
Алавес – Барселона
|1 : 3
|3.02
|23:00
|
Жирона – Р. Сосьедад
|0 : 0
|4.02
|16:00
|
Вильярреал – Кадис
|0 : 0
|4.02
|18:15
|
Осасуна – Сельта
|0 : 3
|4.02
|20:30
|
Бетис – Хетафе
|1 : 1
|4.02
|23:00
|
Реал – Атлетико
|- : -
|5.02
|23:00
|
Р. Вальекано – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|14
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|14
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|15
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3
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