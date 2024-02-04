Винисиус получил травму на разминке перед матчем с «Атлетико»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор пропустит матч 23-го тура чемпионата Испании с «Атлетико».

23-летний игрок был заявлен в стартовом составе мадридской команды на игру. Однако, как сообщает пресс-служба клуба, футболист получил травму на разминке перед матчем и не сможет выйти на поле. Его заменит 24-летний Браим Диас.

В текущем сезоне Винисиус провел 14 матчей за «Реал» в ла лиге, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Атлетико». Встреча проходит 4 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.