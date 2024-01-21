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Сегодня, 15:15

«Реал» — «Альмерия»: смотреть трансляцию матча ла лиги в прямом эфире

Трансляция матча ла лиги «Реал» — «Альмерия» на Окко Спорт начнется в 18.15 мск 21 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки ФК &amp;quot;Реал&amp;quot;.
Фото Reuters

«Реал» на своем поле в 21-м туре чемпионата Испании по футболу сыграет против «Альмерии» в воскресенье, 21 января. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Начало — в 18:15 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию игры «Реал» — «Альмерия» можно будет по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий противостояния ла лиги в своем матч-центре.

«Реал» находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 19 матчах. Мадридский клуб выиграл 15 встреч и три завершил вничью.

«Альмерия» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Примеры, набрав шесть очков в 20 встречах. Клуб не выиграл ни одного матча в этом сезоне в чемпионате Испании, потерпев 14 поражений.

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Футбол
ФК Альмерия
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
12
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
13
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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38 тур
19.01 23:00
Алавес – Кадис
 1 : 0
20.01 16:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 0 : 2
20.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 1 : 1
20.01 20:30
Валенсия – Атлетик
 1 : 0
20.01 23:00
Сельта – Р. Сосьедад
 0 : 1
21.01 16:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
21.01 18:15
Реал – Альмерия
 - : -
21.01 20:30
Бетис – Барселона
 - : -
21.01 23:00
Жирона – Севилья
 - : -
22.01 23:00
Гранада – Атлетико
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 6
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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