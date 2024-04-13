«Райо Вальекано» и «Хетафе» поделили очки в матче ла лиги

«Райо Вальекано» дома сыграл вничью с «Хетафе» в матче 31-го тура ла лиги — 0:0.

«Райо Вальекано» продлил серию без поражений до трех матчей — 1 победа и 2 ничьих. Команда набрала 31 очко и занимает 16-е место в таблице ла лиги.

«Хетафе» с 39 очками — на 9-й строчке.