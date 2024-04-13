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Сегодня, 18:00

«Мальорка» — «Реал»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Мальорка» и «Реал» сыграют в матче 31 тура Ла Лиги 13 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Реала» Джуд Беллингем.
Джуд Беллингем.
Фото Reuters

«Мальорка» на домашнем стадионе «Иберостар» примет «Реал» в матче 31-го тура ла лиги 14 апреля. Игра на арене «Майорка Сон Мойкс» начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Мальорка» — «Реал» пройдет в онлайн-кинотеатре «Окко» для всех пользователей с подпиской на сервис. Начало прямого эфира — в 18.10 мск. В матч-центре «СЭ» можно узнать о ключевых событиях противостояния 31-го тура чемпионата Испании.

«Реал» с главным тренером Карло Анчелотти лидирует в турнирной таблице ла лиги с 75 набранными очками. «Мальорка» Хавьера Агирре идет на 14-й строчке с 31 баллом.

Мадридская команда не проигрывает на протяжении 14 матчей подряд — у нее 9 побед и пять ничьих. В последний раз «Реал» потерпел поражение от «Атлетико» (2:4) 18 января в Кубке Испании.

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Футбол
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ФК Реал
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Дубль Гризманна принес «Атлетико» победу над «Жироной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 31 20 5 6 63-39 65
4
 Атлетико 31 19 4 8 59-36 61
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 31 11 12 8 38-37 45
8
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 31 6 10 15 33-46 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 30 2 8 20 30-60 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.04 22:00
Бетис – Сельта
 2 : 1
13.04 15:00
Атлетико – Жирона
 3 : 1
13.04 17:15
Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
13.04 19:30
Мальорка – Реал
 - : -
13.04 22:00
Кадис – Барселона
 - : -
14.04 15:00
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
14.04 17:15
Гранада – Алавес
 - : -
14.04 19:30
Атлетик – Вильярреал
 - : -
14.04 22:00
Р. Сосьедад – Альмерия
 - : -
15.04 22:00
Осасуна – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 17
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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