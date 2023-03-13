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13 марта, 23:41

Рауль может возглавить «Реал» в случае ухода Анчелотти

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Реала» Рауль Гонсалес может возглавить клуб после ухода Карло Анчелотти с поста главного тренера, сообщает AS.

По данным источника, в мадридском клубе считают, что он готов к этой должности. В пользу кандидатуры Рауля на пост главного тренера основной команды говорят его лидерские качества, харизма, знание клуба и навыки.

Сам 45-летний специалист воспринимает работу в главной команде «Реала» как приоритетный вариант продолжения карьеры. Если вариант возглавить мадридскую команду не представится, он примет любое из предложений от клубов АПЛ.

В данный момент Рауль возглавляет «Кастилью», которая занимает 4-е место в третьем дивизионе Испании.

Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Команда занимает второе место в ла лиге, отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 9 очков.

Рауль Гонсалес
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ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 25 21 2 2 47-8 65
2
 Реал 25 17 5 3 50-19 56
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 25 13 6 6 33-24 45
5
 Бетис 25 12 6 7 33-26 42
6
 Вильярреал 25 11 5 9 29-24 38
7
 Р. Вальекано 25 9 8 8 29-28 35
8
 Осасуна 25 9 7 9 22-24 34
9
 Атлетик 25 9 6 10 33-27 33
10
 Мальорка 25 9 5 11 22-26 32
11
 Сельта 25 8 7 10 29-34 31
12
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
13
 Севилья 25 7 7 11 29-40 28
14
 Вальядолид 25 8 4 13 19-35 28
15
 Эспаньол 25 6 9 10 31-39 27
16
 Кадис 25 6 9 10 20-37 27
17
 Валенсия 25 7 5 13 28-28 26
18
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
19
 Альмерия 25 7 4 14 29-44 25
20
 Эльче 25 2 7 16 19-49 13
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10.03 23:00
Кадис – Хетафе
 2 : 2
11.03 16:00
Реал – Эспаньол
 3 : 1
11.03 18:15
Эльче – Вальядолид
 1 : 1
11.03 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 3 : 0
11.03 23:00
Валенсия – Осасуна
 1 : 0
12.03 16:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 1 : 1
12.03 18:15
Севилья – Альмерия
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Вильярреал – Бетис
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Атлетик – Барселона
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Эспаньол

 12
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Хетафе

 12
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Атлетико

 8
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Роберт Левандовски

Барселона

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Исаак Карселeн

Кадис

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