Рамос ждет Погба в «Реале»

Защитник «Реала» Серхио Рамос считает полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба одним из величайших игроков и ждет его в мадридском клубе, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Погба не будет продлевать контракт с английским клубом. 26-летний француз мечтает выступать за «Реал», при этом текущий сезон он, скорее всего, проведет целиком в «МЮ». Погба отыграл целиком все 4 матча «МЮ» в этом сезоне. На его счету 2 результативные передачи. К «красным» Погба перешел в 2016 году за 105 миллионов евро.

Его контракт с «Манчестер Юнайтед» будет действовать до 30 июня 2021 года, а трансферная стоимость хавбека, по данным transfermrkt, cоставляет 100 миллионов евро.

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