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Рамос ведет переговоры о новом контракте с «Реалом»

16:20
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Защитник «Реала» Серхио Рамос ведет с мадридским клубом переговоры о новом контракте, сообщает Marca.

Нынешнее соглашение воспитанника 33-летнего игрока обороны рассчитано до лета 2021 года. Рамос хочет остаться в «Реале» еще на два года, до конца сезона-2022/23. Хотя политика «сливочных» в отношении возрастных игроков состоит в продлении контрактов по одному сезону.

Рамос перебрался в Мадрид в августе 2005 года из «Севильи» за 27 миллионов евро. В мае прошлого года защитник хотел уйти из «Реала», получив выгодное предложение из Китая. Об этом публично рассказывал президент клуба Флорентино Перес.

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