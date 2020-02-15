Рамос ведет переговоры о новом контракте с «Реалом»

Защитник «Реала» Серхио Рамос ведет с мадридским клубом переговоры о новом контракте, сообщает Marca.

Нынешнее соглашение воспитанника 33-летнего игрока обороны рассчитано до лета 2021 года. Рамос хочет остаться в «Реале» еще на два года, до конца сезона-2022/23. Хотя политика «сливочных» в отношении возрастных игроков состоит в продлении контрактов по одному сезону.

Рамос перебрался в Мадрид в августе 2005 года из «Севильи» за 27 миллионов евро. В мае прошлого года защитник хотел уйти из «Реала», получив выгодное предложение из Китая. Об этом публично рассказывал президент клуба Флорентино Перес.