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Рамос в понедельник объявит, что завершит карьеру в «Реале»

06:11
Серхио Рамос. Фото Instagram
Серхио Рамос. Фото Instagram
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Защитник «Реала» Серхио Рамос в начале следующей недели проведет пресс-конференцию. Как сообщает AS, 34-летний испанец объявит о своем решении остаться в мадридском клубе до конца карьеры.

Ранее на этой неделе появилась информация, что Рамос может продолжить карьеру в «ПСЖ».

Защитник выступает за «Реал» с 2005 года. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов. В текущем сезоне Рамос провел 10 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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