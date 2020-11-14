Рамос в понедельник объявит, что завершит карьеру в «Реале»
Защитник «Реала» Серхио Рамос в начале следующей недели проведет пресс-конференцию. Как сообщает AS, 34-летний испанец объявит о своем решении остаться в мадридском клубе до конца карьеры.
Ранее на этой неделе появилась информация, что Рамос может продолжить карьеру в «ПСЖ».
Защитник выступает за «Реал» с 2005 года. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов. В текущем сезоне Рамос провел 10 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.