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Анчелотти хочет продать Марселу

10:39
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Защитник «Реала» Марселу может покинуть мадридский клуб этим летом, сообщает The Mirror.

По данным источника, новый главный тренер команды Карло Анчелотти хочет расстаться с 33-летнем бразильцем. В защитнике заинтересованы «Эвертон» и «Лидс». Футболист хочет подписать с одним из клубов двухлетний контракт.

Соглашение игрока с «Реалом» истекает летом 2022 года. В прошедшем сезоне он не был футболистом основы, провел 19 матчей, не отметившись результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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