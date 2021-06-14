Анчелотти хочет продать Марселу

Защитник «Реала» Марселу может покинуть мадридский клуб этим летом, сообщает The Mirror.

По данным источника, новый главный тренер команды Карло Анчелотти хочет расстаться с 33-летнем бразильцем. В защитнике заинтересованы «Эвертон» и «Лидс». Футболист хочет подписать с одним из клубов двухлетний контракт.

Соглашение игрока с «Реалом» истекает летом 2022 года. В прошедшем сезоне он не был футболистом основы, провел 19 матчей, не отметившись результативными действиями.