Рамос — о травме: «Мне больно от того, что я не могу помочь команде в этих жизненно важных матчах сезона»

Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал о том, как себя чувствует после диагностирования мышечной травмы.

«Правда в том, что у меня были трудные несколько недель. К счастью, уже несколько дней я чувствую себя лучше, но в футболе и в жизни невезение тоже играет свою роль. После вчерашней игры я остался поработать на поле и почувствовал боль в левой икре. Сегодня сдал анализы, и было подтверждено, что у меня мышечная травма.

Больше всего мне больно от того, что я не могу помочь команде в этих жизненно важных матчах сезона и не могу дать что-то взамен на поле за всю ту любовь и энергию, которые вы мне посылаете. Все, что я могу сделать, говорить откровенно, упорно работать и поддерживать команду всей душой», — написал Рамос в Instagram.

Ранее, 1 апреля, официальный сайт «Реала» сообщил, что испанец получил повреждение икроножной мышцы левой ноги. Он не сможет принять участия в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» 6 и 14 апреля и не сыграет против «Барселоны» в игре 30-го тура чемпионата Испании 10 апреля.

В текущем сезоне Рамос провел 20 матчей за «Реал», забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу.