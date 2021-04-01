Рамос получил травму и пропустит матчи с «Барселоной» и «Ливерпулем»

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос получил травму, сообщает 1 апреля официальный сайт «Королевского клуба».

35-летний испанец получил повреждение икроножной мышцы левой ноги. По информации Mundo Deportivo, футболист пропустит около месяца. Таким образом, игрок не сможет принять участия в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (6 и 14 апреля), а также не выйдет на поле в игре 30-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (10 апреля).

В сезоне-2020/21 Рамос провел 20 матчей за «Реал», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. 13 марта защитник восстановился от травмы колена, из-за которой не выходил на поле на протяжении двух месяцев.