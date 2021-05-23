Мэр Мадрида – о чемпионстве «Атлетико»: «Никогда не переставал верить»
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда прокомментировал победу «Атлетико» в чемпионате Испании.
«Какая победа! «Атлетико» – чемпион ла лиги! Я никогда не переставал верить.
Мы гордимся тем, что борьба за титул была с «Реалом». В Мадриде самые большие команды», - написал мэр в Twitter.
22 мая «Атлетико» одержал победу над «Вальядолидом» со счетом 2:1 и гарантировал себе первую строчку. Клуб в 11-й раз в своей истории выигрывает чемпионат Испании. «Реал» в параллельной встрече с тем же счетом победил дома «Вильярреал» и занял второе место. «Барселона» стала третьей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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