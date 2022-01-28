«ПСЖ» сомневается в необходимости покупки Усмана Дембеле

«ПСЖ» не проявляет активный интерес к Усману Дембеле

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может остаться в каталонском клубе, сообщает L'?quipe.

По данным источника, «ПСЖ» интересовался игроком, однако руководство парижан сомневается в надобности приобретения хавбека из-за того, что он часто травмируется.

Ранее сообщалось, что уход Дембеле из «Барсы» зимой возможен.

В нынешнем сезоне нападающий забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».