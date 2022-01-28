«Барселона» хотела приобрести Стерлинга, но спортивный директор клуба заблокировал сделку

«Барселона» в планировала приобрести нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, но спортивный директор Матео Алеман заблокировал сделку.

По информации Sport.es, Алемани сомневался в том, что англичанин освоится на «Камп Ноу», и решил купить нападающего Феррана Торреса.

В текущем сезоне 27-летний Стерлинг провел 26 матчей за «Сити», забив 9 голов и сделав 3 результативные передачи. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.