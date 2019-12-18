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Президенты «Барселоны» и «Реала» пожали руки. Фото исторического момента

19:39
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Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и глава «Реала» Флорентино Перес встретились за несколько часов до очного матча их команд в рамках 10-го тура чемпионате Испании. Функционеры обсудили вопросы безопасности и пожали руки, сообщает Marca.

Изначально матч должен был пройти 26 октября в столице Каталонии, однако он был перенесен из-за политической обстановки в регионе и многочисленных беспорядков.

Барселона — Реал

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