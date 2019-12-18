Президенты «Барселоны» и «Реала» пожали руки. Фото исторического момента

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и глава «Реала» Флорентино Перес встретились за несколько часов до очного матча их команд в рамках 10-го тура чемпионате Испании. Функционеры обсудили вопросы безопасности и пожали руки, сообщает Marca.

Josep Bartomeu y Florentino P?rez, en la comida de directivas. Se respira tranquilidad por el momento... ??falta menos para #ElClasico!! pic.twitter.com/TBGzIEilq0 — MARCA (@marca) December 18, 2019

Изначально матч должен был пройти 26 октября в столице Каталонии, однако он был перенесен из-за политической обстановки в регионе и многочисленных беспорядков.