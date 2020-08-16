Президент «Валенсии» нанял телохранителя

Президент «Валенсии» Анил Мурти после угроз болельщиков клуба в соцсетях нанял телохранителя с оружием, сообщает Superdeporte.es.

Мурти заметили входящим в офис «Валенсии» вместе с вооруженным мужчиной. На вопрос о том, является ли он его телохранителем, Мурти ответил: «Да». Также телохранитель есть и у жены президента.

Напомним, болельщики «Валенсии» недовольны политикой, которую проводит руководство клуба. В нынешнее трансфеное окно «Валенсию» покинули Фернан Торрес, Дани Парехо, Франсис Коклен и другие.

В прошлом сезоне «летучие мыши» заняли 9-е место с 53 очками в турнирной таблице чемпионата Испании.