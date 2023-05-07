Флорентино Перес об уходе Анчелотти: «У него есть контракт и мы счастливы»

Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос о возможном уходе главного тренера мадридцев Карло Анчелотти.

«Я не хочу больше об этом слышать, у него есть контракт, и мы счастливы», — цитирует тренера Marca.

Ранее Анчелотти заявил, что собирается отработать в клубе до завершения действия контракта.

63-летний итальянский специалист возглавляет «Реал» с 2021 года. Его соглашение со «сливочными» рассчитано до конца следующего сезона.