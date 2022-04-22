«Барселона» и «Атлетико» проявляют интерес к Ди Марии

«Барселона» и «Атлетико» следят за ситуацией вокруг полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии. Испанские клубы готовы летом побороться за 34-летнего аргентинца, сообщает Sport.es.

Также на игрока претендуют итальянский «Ювентус» и португальская «Бенфика».

Текущий контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что французский клуб летом намерен избавиться от трех аргентинских игроков.

В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл 25 матчей во всех турнирах за «ПСЖ», забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.