Лапорта оговорился, спутав Педри с Месси
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта на пресс-конференции, приуроченной к продлению контракта с полузащитником Педри, случайно назвал футболиста Месси. За оговорку он тут же извинился.
18-летний испанец подписал контракт с каталонским клубом до 2026 года. Сумма отступных за него по новому соглашению составит 1 миллиард евро.
В нынешнем сезоне он провел 2 матча в ла лиге и не отметился результативными действиями.
34-летний Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. Сейчас он играет за «ПСЖ».
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