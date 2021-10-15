Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Я надеюсь, что проведу здесь еще много лет. «Барселона» — лучший клуб мира, она поднимется вновь. Надеюсь провести здесь много лет», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.

Полузащитник также высказался об отступных в размере 1 миллиарда евро, прописанных в его контракте.

«Это показывает, что «Барселона» рассчитывает на меня. Я искренне хочу многое дать клубу. Для меня срок контракта и проект важнее, чем сумма отступных», — сказал он.

18-летний испанец подписал контракт с каталонским клубом до 2026 года. Сумма отступных за него по новому соглашению составит 1 миллиард евро.

В нынешнем сезоне он провел 2 матча в ла лиге и не отметился результативными действиями.