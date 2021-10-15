Педри: «Барселона» — лучший клуб мира, она поднимется вновь. Надеюсь провести здесь много лет»
Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
«Я надеюсь, что проведу здесь еще много лет. «Барселона» — лучший клуб мира, она поднимется вновь. Надеюсь провести здесь много лет», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.
Полузащитник также высказался об отступных в размере 1 миллиарда евро, прописанных в его контракте.
«Это показывает, что «Барселона» рассчитывает на меня. Я искренне хочу многое дать клубу. Для меня срок контракта и проект важнее, чем сумма отступных», — сказал он.
18-летний испанец подписал контракт с каталонским клубом до 2026 года. Сумма отступных за него по новому соглашению составит 1 миллиард евро.
В нынешнем сезоне он провел 2 матча в ла лиге и не отметился результативными действиями.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211015/1001699950/renovacion-pedri-firma-rueda-prensa-canario-laporta-directo.html
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