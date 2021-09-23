«Вильярреал» разгромил «Эльче»

«Вильярреал» выиграл у «Эльче» (4:1) в матче 6-го тура чемпионата Испании. «Желтая субмарина» продлила беспроигрышную серию — команда не потерпела ни одного поражения в этом сезоне.

«Вильярреал» набрал 7 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Эльче» идет на 14-й строчке.

Чемпионат Испании

6-й тур

«Вильярреал» — «Эльче» — 4:1 (2:1)

Голы: Пино, 5 (1:0). Мохика, 19 (1:1). Тригерос, 39 (2:1). Груневелд, 60 (3:1). Морено, 90+4 (4:1).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Манди, Педраса (Эступиньян, 46), Пау Торрес, Парехо, Капуэ, Тригерос (Коклен, 75), Пако Алькасер (Диа, 76), Груневелд (Морено, 86), Пино (Мойсес Гомес, 53).

«Эльче»: Касилья, Барраган (Пере Милья, 82), Мохика, Роко, Диего Гонсалес, Марконе (Пасторе, 64), Херард Гумбау (Маскарель, 64), Лукас (Бенедетто, 69), Каррильо, Фидель (Гути, 64), Хосан.

Предупреждения: Педраса, 27. Фидель, 40. Диего Гонсалес, 73.

Судья: Муньис Руис.

22 сентября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».