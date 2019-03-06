Президент "Барселоны": "Дембеле лучше Неймара"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что форвард каталонского клуба Усман Дембеле для него является лучшим игроком по сравнению с нападающим "ПСЖ" Неймаром.

- Возвращение Неймара в "Барселону"? Я не могу сказать ни да, ни нет. Деньги, полученные за Неймара, мы вложили в будущее, подписав таких игроков, как Филиппе Коутинью и Дембеле, - приводит слова Бартомеу ESPN. - Дембеле для меня лучше Неймара. Он выступает за "Барселону", чему мы очень рады.

Напомним, Неймар был игроком сине-гранатовых с 2013 по 2017 год. В составе "Барселоны" он дважды становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2014/15.

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