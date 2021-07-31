Пике надеется, что Месси останется в «Барселоне»
20:31
Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о будущем нападающего Лионеля Месси.
«Мы ждем, что Месси подпишет новое соглашение. Хотим, чтобы он был с нами. Надеюсь, план клуба его убедил», — приводит слова Пике Diario Sport.
Контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля. Он является свободным агентом.
28 июля появилась информация, что 34-летний аргентинец подпишет новый контракт с клубом в начале августа.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/en/news/barca/pique-were-waiting-for-messi-to-sign-the-contract--to-have-him-with-us-11956926
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