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Пике надеется, что Месси останется в «Барселоне»

20:31
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о будущем нападающего Лионеля Месси.

«Мы ждем, что Месси подпишет новое соглашение. Хотим, чтобы он был с нами. Надеюсь, план клуба его убедил», — приводит слова Пике Diario Sport.

Контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля. Он является свободным агентом.

28 июля появилась информация, что 34-летний аргентинец подпишет новый контракт с клубом в начале августа.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/en/news/barca/pique-were-waiting-for-messi-to-sign-the-contract--to-have-him-with-us-11956926

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