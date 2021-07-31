Пике надеется, что Месси останется в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о будущем нападающего Лионеля Месси.

«Мы ждем, что Месси подпишет новое соглашение. Хотим, чтобы он был с нами. Надеюсь, план клуба его убедил», — приводит слова Пике Diario Sport.

Контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля. Он является свободным агентом.

28 июля появилась информация, что 34-летний аргентинец подпишет новый контракт с клубом в начале августа.