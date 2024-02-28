Представитель Захаряна: «На Арсена нет никакого давления в «Реал Сосьедад»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал об адаптации футболиста в испанской команде.

«На Арсена нет никакого давления в клубе. И нечего этого ждать. Он же не нападающий, чтобы голы и передачи раздавать. Человек играет на позиции левого вингера. Так что и нечего о давлении говорить», — приводит слова Голубина «Спорт день за днем».

20-летний россиянин летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо». С того момента он провел 29 матчей за испанский клуб, отметившись одной голевой передачей.

Соглашение футболиста с командой из Сан-Себастьяна расчитано до конца июня 2029 года.