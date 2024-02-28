«Барселона» намерена продлить аренду Жоау Феликса

Руководство «Барселоны» намерено сохранить нападающего Жоау Феликса, выступающего за каталонский клуб на правах аренды из «Атлетико».

Согласно данным Marca, сине-гранатовые довольны игрой 24-летнего португальца и постараются продлить арендное соглашение еще на один сезон.

При этом вариант с выкупом футболиста не рассматривается из-за его высокой стоимости — мадридцы намерены получить за форварда 70-80 миллионов евро.

Феликс пополнил состав «Барселоны» в сентябре 2023 года. Всего за клуб он провел 30 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Ранее в своей карьере нападающий защищал цвета «Бенфики» и «Челси».