Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в комментарии для «СЭ» рассказал о состоянии здоровья футболиста.

Ранее «СЭ» сообщил, что 20-летний игрок избежал серьезной травмы после матча 26-го тура ла лиги с «Вильярреалом» (1:3). У него диагностирован ушиб руки.

«Ничего серьезного нет. Обошлось даже без МРТ. Слава богу, все обошлось. Позже будет ясно, будет ли он тренироваться в общей группе», — сказал Голубин «СЭ».

Захарян не сумел завершить игру с «Вильярреалом» из-за травмы. Футболист вышел в стартовом составе и ушел с поля на 72-й минуте в сопровождении медицинской бригады, державшись за плечо.