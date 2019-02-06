Предраг Миятович: "Нас всех раздражает Гарет Бэйл"

Известный в прошлом игрок "Реала" Предраг Миятович выразил неудовлетворение игрой валлийского футболиста "королевского" клуба Гарета Бэйла.

- Сегодня, в матче с "Барселоной", у Бэйла будет одна из последних возможностей для того, чтобы поразить нас, - приводит слова Миятовича AS. - Чувствую, что все мы уже раздражены им, в то время как Винисиус начинает завоевывать сердца фанатов на "Сантьяго Бернабеу". Очень важна в сегодняшней игре получить хороший результат. Но должен сказать, что, даже если "Реал" добьется приличного реззультата в первой игре, "Барселона" способна выиграть второй матч и выйти в финал. Она будет играть в свою игру, это команда, которая может забить три гола в последние пять минут. "Барса" - лидер в лиге и хорошо выступает в Кубке и Лиге чемпионов.

Первый матч полуфинала Кубка Испании "Барселона" - "Реал" пройдет сегодня на "Камп Ноу". Начало встречи в 23:00 мск.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка