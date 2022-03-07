Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может перейти в клуб РПЛ

Дмитрий Черышев, отец российского нападающего «Валенсии» Дениса Черышева, сообщил, что его сын может продолжить карьеру в чемпионате России.

«Переход в российский клуб? Да, это возможно. Для футболиста важно не раскрывать детали, пока подписание контракта не произойдет», — сказал Дмитрий Черышев в эфире matchtv.ru.

В текущем сезоне 31-летний Черышев провел 13 матчей за «Валенсию», забил один гол и сделал две результативные передачи.

Черышев всю карьеру выступает в Испании. Россиянин является воспитанником «Реала». Ранее он также играл за «Севилью» и «Вильярреал».