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Сегодня, 14:19

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может перейти в клуб РПЛ

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Денис Черышев.
Фото Global Look Press

Дмитрий Черышев, отец российского нападающего «Валенсии» Дениса Черышева, сообщил, что его сын может продолжить карьеру в чемпионате России.

«Переход в российский клуб? Да, это возможно. Для футболиста важно не раскрывать детали, пока подписание контракта не произойдет», — сказал Дмитрий Черышев в эфире matchtv.ru.

В текущем сезоне 31-летний Черышев провел 13 матчей за «Валенсию», забил один гол и сделал две результативные передачи.

Черышев всю карьеру выступает в Испании. Россиянин является воспитанником «Реала». Ранее он также играл за «Севилью» и «Вильярреал».

Денис Черышев
Футбол
РПЛ
ФК Валенсия
Дмитрий Черышев
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И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
4
 Атлетико 27 14 6 7 50-35 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Сельта 27 9 8 10 33-31 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
13
 Р. Вальекано 26 9 4 13 28-32 31
14
 Эльче 27 7 8 12 29-39 29
15
 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
18
 Кадис 27 4 12 11 23-39 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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38 тур
4.03 23:00
Алавес – Севилья
 0 : 0
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 0
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 2 : 0
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
 3 : 1
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 4 : 1
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 2 : 0
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 1 : 2
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 4 : 3
6.03 23:00
Бетис – Атлетико
 1 : 3
7.03 23:00
Атлетик – Леванте
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Карим Бензема

Реал

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
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Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
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Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 21 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 20 1 6
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Эспаньол

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