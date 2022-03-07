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Сегодня, 09:51

Брат Эдена Азара высказался о будущем футболиста в «Реала»

Брат Азара считает, что футболист не покинет «Реал» в ближайшее время
Виктория Кравченко

Брат полузащитника «Реала» Эдена Азара Килиан считает, что футболист вряд ли раньше срока покинет мадридский клуб.

«Эдену хорошо в «Реале». Его семья тоже всем довольна. Его контракт истекает в 2024 году, и думаю, что он останется в клубе до конца этого срока», — цитирует Килиана Азара Het Laatste Nieuws.

В этом сезоне бельгиец провел 17 матчей в ла лиге, сделав 1 результативную передачу. «Реал» лидирует в чемпионате Испании.

Эден Азар
ФК Реал
0
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3
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
4
 Атлетико 27 14 6 7 50-35 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
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 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
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 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
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 Сельта 27 9 8 10 33-31 35
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 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
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 Кадис 27 4 12 11 23-39 24
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 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
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4.03 23:00
Алавес – Севилья
 0 : 0
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 1 : 0
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Эспаньол – Хетафе
 2 : 0
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
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5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 4 : 1
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 2 : 0
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 1 : 2
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 4 : 3
6.03 23:00
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