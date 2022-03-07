Брат Эдена Азара высказался о будущем футболиста в «Реала»

Брат Азара считает, что футболист не покинет «Реал» в ближайшее время

Брат полузащитника «Реала» Эдена Азара Килиан считает, что футболист вряд ли раньше срока покинет мадридский клуб.

«Эдену хорошо в «Реале». Его семья тоже всем довольна. Его контракт истекает в 2024 году, и думаю, что он останется в клубе до конца этого срока», — цитирует Килиана Азара Het Laatste Nieuws.

В этом сезоне бельгиец провел 17 матчей в ла лиге, сделав 1 результативную передачу. «Реал» лидирует в чемпионате Испании.