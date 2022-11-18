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18 ноября, 23:31

Бускетс летом намерен покинуть «Барселону»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс летом намерен покинуть команду, сообщает Sport.es.

34-летний хавбек рассматривал вариант с уходом зимой, но главный тренер каталонцев Хави рассчитывает на него до конца сезона.

К полузащитнику проявляли интерес две команды из Саудовской Аравии, но Бускетс отказался от этих вариантов. Он предпочел бы продолжить карьеру в МЛС.

В нынешнем сезоне капитан «Барселоны» принял участие в 16 встречах и отметился одним результативным пасом.

Серхио Бускетс
ФК Барселона
0
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Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
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 - : -
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