«Атлетико» хочет подписать воспитанника «Барселоны» Руиса

Нападающий «Браги» Абель Руис может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает A Bola.

Скауты испанского клуба следят за игрой 22-летнего форварда. Также на игрока претендует «Порту»

Руис является воспитанником «Барселоны», он перешел в «Брагу» в 2020 году.

В нынешнем сезоне нападающий провел 21 матч, записав на свой счет 3 гола и 2 результативные передачи.

Контракт Руиса с «Брагом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.