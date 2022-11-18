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Сегодня, 20:31

«Атлетико» хочет подписать воспитанника «Барселоны» Руиса

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Браги» Абель Руис может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает A Bola.

Скауты испанского клуба следят за игрой 22-летнего форварда. Также на игрока претендует «Порту»

Руис является воспитанником «Барселоны», он перешел в «Брагу» в 2020 году.

В нынешнем сезоне нападающий провел 21 матч, записав на свой счет 3 гола и 2 результативные передачи.

Контракт Руиса с «Брагом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

ФК Атлетико
ФК Брага
ФК Порту
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 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
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 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
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31.12 00:00
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 - : -
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Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
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 - : -
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